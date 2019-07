Peulis heeft nu ook eigen dorpslied: “Peulis, Peulis, Daor is het goe” Charmezanger Steve Tielens brengt nummer in primeur tijdens dorpscafé Antoon Verbeeck

06 juli 2019

23u03 3 Putte Op zaterdagavond weerklonk het dorpslied Het Peulislied voor het eerst door de straten van de Putse parochie. Het Peulislied is een initiatief van de plaatselijke Landelijke Gilde, die ook de tekst van het nummer schreef. Charmezanger Steve Tielens zong het lied in en bracht het op zaterdagavond aan de man tijdens het jaarlijkse dorpscafé.

“Peulis, Peulis, Daor is het goe, Daor kund’ een pintje drinken, Ne Peulder is ook goe. Peulis, Peulis. Een dorpke neur m’n hart. Ge kunt er rustig wonen. Mor soms gaget ook wel hard.” Nu weet u meteen wat het refrein is van de nieuwe oorworm van Peulis. Het was lid van de Landelijke Gilde Peulis Bert Christianen die zich ontfermde over de tekst van het nummer, dat gebaseerd is op muziek van de Antwerpse volksgroep Katastroof. Met een dorpslied wil de vereniging meer leven in de brouwerij brengen en de mensen van het dorp verbinden. Het Peulislied ging dan ook in primeur tijdens hét volksfeest in Peulis: het dorpscafé Café Peulis. “In het nummer zitten verwijzingen naar locaties in het dorp, zoals de ‘koekskesfabriek’ van Bofin en cafés, en voormalige inwoners als ex-wielrenner Jef De Schoenmaeker en biljarter Raymond Ceulemans. De melodie van het nummer ‘Zuipe’ van Katastroof diende als inspiratiebron. Ik heb heel weinig ervaring met het schrijven van liedjesteksten, maar het is uiteindelijk toch nog goed gekomen”, lacht Christianen.

Link met het dorp

Steve Tielens, die eerder al het inzingen van ‘Het is weer Couckenbak’ en het KV-supporterslied ‘Wij Zijn De Kakkers’ voor zijn rekening nam, werd ingeschakeld door de Landelijke Gilde. Vijftien inwoners van het dorp waren in de studio de achtergrondzangers van dienst. Maar hoe komt Tielens, een charmezanger uit Rumst, in Peulis terecht? “Ik heb ooit opgetreden op een feest van Dirk Schoovaerts, inwoner van Peulis. Dat was zo’n succes dat het idee om een nummer te maken over Peulis daar voor het eerst ter sprake kwam. Ik ben trouwens supporter van KV Mechelen, net zoals vele inwoners van het dorp. Dus er is wel een link tussen mij en Peulis”, legt Tielens uit. “Het schrijven van het nummer heb ik uiteraard aan een inwoner van Peulis overgelaten. Iemand die het dorp door en door kent. Het is een leuke tekst én ik heb ook genoten van mijn tijd in de studio met de inwoners van Peulis.”

Zingen in cafés

De Landelijke Gilde had het refrein van Het Peulislied aan het podium gehangen, zodat de dorpsbewoners uit volle borst konden meezingen. Tielens kreeg tijdens het nummer op het podium ook de steun van enkele inwoners. “Ik hou van Peulis!”, besloot de charmezanger zijn set. Wie er maar niet genoeg van kon krijgen kon het Het Peulislied op cd aankopen voor drie euro. “Ik heb begrepen dat nog voor de officiële lancering van het nummer, het al in de cafés hier in het dorp werd gezongen. Dat van wat leven in de brouwerij brengen, komt dus goed”, besluit Christianen.