Pastoor Vanlommel (82) overleden: “Hij zag iedereen even graag” Els Dalemans

27 december 2019

14u24 0 Putte Aloïs Vanlommel, decennialang de pastoor van Beerzel (Putte) en Schriek (Heist-op-den-Berg), is donderdagochtend overleden. “Pastoor Vanlommel was een man naar Gods hart: hij zag iedereen even graag, zonder onderscheid te maken in leeftijd, rang of stand”, zegt zuster Hadewych Dierckx.

“Pastoor Vanlommel was ondanks zijn leeftijd nog in erg goede gezondheid, tot hij zo’n maand geleden zwaar ten val kwam. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen, het plan was om zo snel mogelijk naar de broeders in Heverlee te verhuizen om verder te herstellen. Maar een zware longontsteking besliste daar anders over, donderdagochtend 26 december hebben we moeten afscheid nemen van onze geliefde pastoor.”

Pater Damiaan

Aloïs Vanlommel werd geboren in Houtvenne, meteen na zijn priesterwijding in 1963 vertrok hij als missionaris naar Hawaï. “Pater Damiaan was pastoor Vanlommel zijn grote voorbeeld. Na 9 jaar in het buitenland, keerde onze pastoor terug naar België en sinds 1976 is hij pastoor in Beerzel. Bovendien is hij ook al 15 jaar actief in Schriek”, weet zuster Hadewych. Zij was jarenlang de rechterhand van de pastoor.

“Ik deed zeker de laatste jaren alle voorbereidingen, en stilaan werden meer taken van pastoor Vanlommel overgenomen door anderen. Maar hij ging nog wel zelf de eucharistievieringen voor, bleef zo de leider van onze hechte ploeg en zong nog regelmatig zijn favoriete lied voor zijn parochianen. Dat lied zullen onze kerkkoren samen voor hem zingen tijdens de afscheidsviering.”

Geen enkele vijand

“De parochianen zijn onder de indruk van het verlies van hun pastoor. Door de jaren heen heeft hij duizenden mensen gedoopt, gehuwd, bijgestaan in hun verdriet... Pastoor Vanlommel had geen énkele vijand, hij zag iedereen even graag en zal enorm gemist worden. Net zei iemand mij nog: ‘hij was een man om van te snoepen’, en die omschrijving klopt.”

De afscheidsplechtigheid van pastoor Aloïs Vanlommel vindt plaats op zaterdag 4 januari om 10 uur in de Sint-Remigiuskerk in Beerzel.