Parochieschool Peulis zamelt geld in voor ventilatiesysteem: “Betere luchtkwaliteit in de klas vermindert besmettingsgevaar” Antoon Verbeeck

28 september 2020

20u18 0 Putte De ouderraad van Parochieschool Peulis gaat centen verzamelen voor de aankoop van een ventilatiesysteem. De school wil zo het besmettingsgevaar in de klaslokalen verminderen.

“Parochieschool Peulis doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Zo hebben ze extra wastafels gezet en wordt iedereen al zingend elke speeltijd aangemoedigd om de handen te wassen”, zegt Ellen Van Camp van de ouderraad. “Met de start van het nieuwe schooljaar is er veel te doen over de ventilatie van klaslokalen. Onderzoek heeft onlangs aangetoond dat CO2- concentratie in klaslokalen vlug kan oplopen. Er zijn aanwijzingen dat een goede ventilatie voor minder besmettingsgevaar zorgt. Aangezien CO2 een goede indicatie is van de actuele besmettingsgraad in een ruimte, wordt er verwacht dat een lage CO2 waarde voor minder besmettingsgevaar zorgt.”

Koud weer

Door het goede weer van de voorbije weken kon de school de deuren en de ramen openzetten. “Door in de klassen de CO2-waarden te meten, konden we vaststellen dat de luchtkwaliteit verbeterd was. Maar het wordt kouder buiten en de verwarming nu volop laten draaien zou een verspilling zijn van veel geld, en ook niet aangenaam zijn voor onze kinderen. Daarom is de ouderraad van onze school in actie geschoten”, aldus directeur Geert Feyaerts. Bloembollen en wafeltjes moeten de 8.500 euro die nodig is in het laatje krijgen. Sympathisanten kunnen ook een gift doen via BE12 7332 3515 3692.