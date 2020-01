Parochies nemen afscheid van geliefde pastoor Aloïs Vanlommel: “Je hield van al jouw parochianen.” Tim Van der Zeypen

04 januari 2020

17u30 0 Putte In Beerzel is zaterdagochtend massaal afscheid genomen van pastoor Aloïs Vanlommel (82). De Sint-Remigiuskerk was veel te klein voor alle aanwezigen dus plaatste de gemeente een groot scherm op het kerkplein én in de parochiezaal. “Je zal voor altijd onze pastoor blijven”, klonk het bij zijn rechterhand zuster Hadewych Dierckx.

Het was vanochtend lang aanschuiven om een plaatsje te kunnen bemachtigen in de Sint-Remigiuskerk van Beerzel. Kort voor 10.00 uur was deze al tot in de nok gevuld. Net zoals de parochiezaal recht tegenover de kerk. Daar had de gemeente Putte, net zoals op het kerkplein, een groot scherm en geluidsinstallaties geplaatst.

Pastoor Aloïs was dan ook erg geliefd. Niet enkel in Beerzel (Putte) waar hij onlangs nog zijn 43ste jaar als pastoor vierde maar ook daarbuiten. Zo voerde hij in de jaren zestig en zeventig missionariswerk uit in Hawaï én was hij sinds 1993 ook pastoor in Schriek (Heist-op-den-Berg). Ook deze parochianen kwamen vanochtend massaal hun respect betuigen.

Onfortuinlijke val

Op tweede kerstdag jongstleden werd een onfortuinlijke val pastoor Aloïs hem fataal. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. “Het verlies valt ons allen erg zwaar”, vatte zuster Hadewych haar herdenkingsrede aan. “Maar meneer pastoor. Ik ga me sterk proberen te houden. Wat jij allemaal hebt verwezenlijkt valt haast niet benoemen. Je hield van al jouw parochianen en was een pastoor naar Gods hart.”

Zelfs vanuit Lima (Peru) ontving de parochie woorden van lof over pastoor Aloïs. Een oud studiegenoot van de 82-jarige pastoor belde hen op en vertelde hen het een verhaal vanuit zijn studententijd. “Tijdens het studeren sprong je plots op tafel en begon je ‘Oh Heideroosje’ te zingen. Toet de studiemeester jou deed stoppen”, klonk het nog bij zuster Hadewych.

“Hey St. Peter”

Ook burgemeester van Putte Peter Gysbrechts (Open VLD) sprak mooie woorden over pastoor Aloïs. Hij leerde hem kennen via zijn vader. “De laatste burgemeester van Beerzel. Hij heeft u destijds nog aangesteld als pastoor”, zei Gysbrechts. “Je bezorgde iedereen maar ook mij vele mooie herinneringen. Ik herinner me nog toen ik 14 jaar oud was en je bij ons op bezoek kwam thuis om de burgemeester te spreken. Ik zat naar een muziekprogramma op TV te kijken en net op dat moment speelden ze ‘Hey St. Peter van Flash N The Pan’. We keken vol verbazing toen je met je voet begon te bewegen in de maat van de muziek. Rockmuziek.”

We keken vol verbazing toen je met je voet begon te bewegen in de maat van de muziek. Rockmuziek. Peter Gysbrechts (Open VLD)

Nadat ook Heists burgmeester Luc Vleugels (CD&V) herinneringen had opgehaald en de bidprentjes waren uitgedeeld aan de honderden aanwezigen, werd pastoor Aloïs overgebracht naar het kerkhof van Houtvenne. Daar zal zijn urne in familiekring worden bijgezet op het urneveld.