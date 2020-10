Parochie Beerzel beschikt over nieuw parochiehuis Antoon Verbeeck

12 oktober 2020

15u09 0 Putte Het parochieteam van Beerzel beschikt sinds kort over een nieuw parochiehuis aan de overkant van de kerk. De pastorij was te groot geworden voor de werking van de parochie. Samen met het lokaal bestuur werd er naar een nieuwe locatie gezocht.

“Na het overlijden van de pastoor stond een reorganisatie van de parochie op de agenda en ook het verdere gebruik van de pastorij moest bekeken worden. Zonder inwonende pastoor bleek het gebouw te groot en waren onder andere de verwarmingskosten te hoog voor de parochiale diensten”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).

Zuster Hadewych Dierckx kwam met een nieuw voorstel: een pand aan de overkant van de kerk. De gemeente gaf haar zegen, wat resulteerde in een huurovereenkomst. Het nieuwe parochiehuis draagt de naam Sint-Remigius. “De locatie is perfect. Kerk en parochiehuis vormen nu één geheel”, vertelt de zuster. “Het parochiehuis biedt niet alleen onderdak aan het parochieteam, maar ook de Kerkraad en de pastorale kerkgroepen.” Tijdens de misviering van 4 oktober ontving het parochieteam de sleutels van het nieuwe parochiehuis. “Pastoor Van Lommel zou blij geweest zijn met de veerkracht die ‘zijn parochianen’ tonen. We hopen dat het nieuwe parochiehuis Sint Remigius een nieuwe thuis zal zijn voor alle parochianen”, besluit de burgervader.