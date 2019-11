Parket eist celstraf van twaalf maanden voor man die vrienden liet tanken met tankkaart van ex-baas TVDZM

18 november 2019

15u00 0 Putte J uan D. heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor fraude met de tankkaart van zijn inmiddels ex-werkgever. In ruil voor geld liet hij drie vrienden tanken met die tankkaart. Ook die vrienden moesten zich maandagochtend komen verantwoorden. Terwijl D. een celstraf van twaalf maanden riskeert, riskeren zijn vrienden tot zes maanden cel met uitstel.

De fraude met de tankkaart kwam in mei 2018 aan het licht. De eigenaar van een koeriersbedrijf uit Putte merkte toen op dat een van zijn ex-werknemers nog steeds gebruik maakte van de tankkaart. Hij liet zijn vrienden tanken in ruil voor geld. Volgens het parket werd er zo’n tiental keer getankt. “Omdat mijn loon niet volledig was uitbetaald. Hiermee wilde ik een deel van dat loon recupereren”, verklaarde D. aan de politie. Opdagen voor zijn proces deed hij niet. Hij liet verstek gaan. Het parket eiste een celstraf van twaalf maanden effectief. Opmerkelijk is ook dat de drie vrienden van D. terecht stonden. Zij worden verdacht van mededaderschap. Tegen hen werd een celstraf gevorderd van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro. Beiden met uitstel. “Ik wilde gewoon een vriend in nood helpen”, verklaarde een van deze vrienden. Het koerierbedrijf zelf tot slot stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. Een vonnis in de zaak volgt op 16 december.