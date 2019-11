Parket eist achttien maanden cel voor partnergeweld TVDZM

28 november 2019

14u15 0 Putte Het parket in Mechelen heeft een celstraf geeist van achttien maanden tegen de 43-jarige Kris V. uit Putte. De veertiger stond terecht voor partnergeweld.

Tussen 20 juni en 1 augustus vorig jaar viel hij drie keer zijn vriendin aan. “Hij greep haar bij de keel, gaf haar kopstoten of duwde haar hoofd tegen een betonnen paaltje”, zei de openbaar aanklaagster op zitting vanochtend. Telkens was hij extreem dronken. Een keer werd moest hij van zijn huisarts zelfs een kalmeringsspuit krijgen en werd er gedacht aan een spoedopname in de psychiatrie vanwege zijn drankprobleem.

Intussen zit de man in de gevangenis. Hij had zijn voorwaarden geschonden door opnieuw in dronken toestand te zijn opgemerkt. Het parket eiste naast de celstraf ook nog een geldboete die kan oplopen tot 1.200 euro. Beiden effectief. “Omdat beklaagde zich blijkbaar niet lang kan houden aan zijn voornemens om te stoppen met te drinken”, besloot de aanklaagster.

De veertiger vertelde op zitting dat hij zich maar weinig kan herinneren van de feiten. Een vonnis volgt op 18 december.