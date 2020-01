Oudervereniging Parochieschool Peulis organiseert springkastelenfeest Antoon Verbeeck

24 januari 2020

10u56 4 Putte De oudervereniging van de Parochieschool van Peulis organiseert zondag 9 februari van 13 tot 18 uur voor de 23ste maal haar jaarlijks springkastelenfeest.

Elk jaar worden er voor de kinderen een tiental springkastelen opgesteld in de gemeentelijke feesthallen van Klein Boom langs de Mechelbaan in Putte. “De kastelen staan gratis ter beschikking van alle kinderen tot 12 jaar. Daar is ook een hindernissenparcours bij en een apart springkasteel voor de kleinste kleuters. Voor de hongerigen worden er taart en hotdogs verkocht. Alle kinderen uit Putte en omstreken zijn van harte welkom om zich eens goed uit te leven”, deelt de oudervereniging van de school mee.