Ouders en grootouders planten geboortebomen in parkgebied Antoon Verbeeck

19 november 2019

Ouders van alle jonge Puttenaars die tussen september 2018 en september 2019 geboren werden, konden op zaterdag 16 november een geboorteboom afhalen bij het lokaal bestuur. Ouders die deze boom in eigen tuin niet kwijt konden, mochten deze aanplanten in het geboortebos van de gemeente. “De geboortebomenactie is ondertussen een traditie. Voor 2019 werden er 18 zomereiken en 27 winterlindes besteld en opgehaald door de ouders. Verder werden er 9 zwarte elzen aangeplant in het geboortebos in het parkgebied Heerkenshoeve. Ouders, grootouders en grote broers en zussen hielpen ijverig mee de bomen aanplanten. Hierdoor groeit er weer nieuw jong leven in geboortebos en is onze gemeente 54 hoogstambomen rijker” aldus schepen van Leefmilieu Jeroen De Cuyper (N-VA).