Opschorting na verspreiden van kinderporno

21 juni 2019

Een man uit Putte heeft van de rechter een probatie-opschorting gekregen. De man stond vorige maand terecht voor het verspreiden van een filmpje met kinderporno. “Daarin was te zien hoe twee minderjarigen seks hadden met een oudere vrouw”, klonk het bij de openbaar aanklager vorige maand. Beklaagde had dit filmpje verstuurd naar zijn ex-vrouw. Het was zij die uiteindelijk naar de politie stapte en klacht indiende. “Ik was zelf geschokt door het filmpje. Ik wou aan mijn ex-vrouw laten zien hoe afschuwelijk het wel was”, zei de man tegen de rechter destijds. “Ik heb het filmpje zelf doorgestuurd gekregen.” Onder meer omdat er noch op zijn computer, noch op zijn gsm kinderporno werd gevonden, vroeg de verdediging een probatie-opschorting. De rechter ging hier na een maand beraad op in.