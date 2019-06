Oppositie wil subsidies voor aankoop AED-toestellen Antoon Verbeeck

25 juni 2019

13u39 0 Putte Gemeenteraadslid, verzekeraar en brandweerman Bart Lambrechts (CD&V-Groen) had graag meer AED-toestellen gezien in de gemeente Putte. Zijn fractie stelde op de laatste gemeenteraad voor om eenmalige subsidies toe te kennen aan verenigingen of zalen die zelf wensen te investeren in een AED-toestel. Lambrechts trok zelf al de portefeuille open voor zo’n aankoop.

“Het is vanuit mijn hobby als brandweerman dat ik het nut van een AED toestel echt wel inzie. Dat is ook de reden waarom ik vorig jaar zelf investeerde in een AED toestel, dat buiten aan mijn kantoor op de Mechelbaan in Putte werd geplaatst en zo ter beschikking staat van iedereen”, vertelt Lambrechts. “We hopen dat alle gemeenteraadsleden dit ook inzien en het punt wordt goedgekeurd. Wanneer iedereen die volgens het reglement een AED kan aanvragen, dit ook effectief doet, zullen er een 20-tal toestellen bijkomen in Putte.” De kostprijs van een toestel varieert tussen de 1.000 en 1.750 euro afhankelijk van een buitenplaatsing. CD&V-Groen hoopt dat er een subsidie kan toegekend worden van 750 euro voor toestellen die binnen geplaatst worden en 1000 voor toestellen buiten. Momenteel hangen er vijf AED-toestellen in de gemeente. Het lokaal bestuur gaat dat aantal verdubbelen en een toestel opnemen in de gemeentelijke uitleendienst. De gemeente wil daarnaast ook opleidingen met de toestellen aanbieden. Een subsidieronde behoort niet tot de plannen. “Want er is geen garantie dat de verenigingen zullen intekenen op zo’n subsidieronde”, klinkt het.