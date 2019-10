Ontgoocheling bij Beerzelse bibliotheekgebruikers is groot: “Deze beslissing is onbegrijpelijk” Uitleenpost in Beerzel sluit op het einde van dit jaar de deuren Antoon Verbeeck

16 oktober 2019

15u44 1 Putte Het nieuws van de sluiting van de bibliotheek in Beerzel sloeg in als een bom bij de gebruikers. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ze alleen nog maar terecht in de hoofdbibliotheek in Putte-centrum en zijn de deuren van Beerzelse uitleenpost in de Diepestraat voorgoed gesloten. De ontgoocheling bij de Beerzelse lezers is groot. “Het is niet omdat andere gemeenten en steden hun uitleenposten sluiten, dat ze hier hetzelfde moeten doen”, klonk het vandaag in de bib.

“Nauwelijks 17 procent van de leners in onze gemeente maakt nog gebruik van de uitleenpost in Beerzel en slechts 24 procent van alle ontleningen vindt in de bibliotheek van Beerzel plaats. Bovendien lopen de kosten hoog op en dat voor een gebouw dat maar zes uren in de week open is.” Voor het lokaal bestuur zijn er genoeg redenen om op de laatste dag van 2019 de deuren van de Beerzelse bib te sluiten. Bij de gebruikers kwam dat nieuws hard aan. “Ik las het vanmorgen in de krant en dat kwam toch wel binnen. Zo plots”, vertelt Isabel Busschots, die met haar zoon Milan Mols op woensdagnamiddag een bezoekje bracht aan de bib. “Naar Putte rijden zien wij niet zitten. We zijn zelfs nog nooit in de hoofdbibliotheek geweest en zijn hier al vijf jaar vaste klant. Voordien gingen we naar die van Grasheide, maar ook die werd gesloten. In Beerzel ken je de mensen en kan je een babbeltje slaan. In Putte kunnen we zelf onze boeken inscannen. Het sociaal contact dat je krijgt tijdens een bezoekje aan de bib verdwijnt. Heel jammer is dat.”

Parkeren aan hoofdbib

“Hier komen de moemoe’s op woensdagnamiddag gezellig met hun kleinkinderen naar de bib. Mijn schoonmoeder is er 82 en zij leest graag. Zij is niet in staat om met de fiets naar de hoofdbib te rijden en een bus nemen op die leeftijd is niet makkelijk. Al jaren komt ze hier in Beerzel voor haar boeken, maar daar komt dus binnenkort een einde aan”, reageert Marianne Dewolf. “Het is niet omdat andere gemeenten en steden hun uitleenposten sluiten, dat ze hier hetzelfde moeten doen. Onze gemeente is toch geen schaap dat de rest moet volgen? In Putte is het altijd file en je moet in het centrum tien keer rondrijden vooraleer je er parking vindt. Wat heb je aan een mooie chique hoofdbib, als je er niet eens je wagen kwijt kan? De voorleesmomenten in de bib van Beerzel lokken zelfs meer kinderen dan die in Putte. Deze beslissing is gewoon onbegrijpelijk.”

Wandelafstand

“We wonen op wandelafstand van de bib in Beerzel, dus voor mijn zonen was het makkelijk om even binnen te springen voor een boek. Als we hier ons ding niet vinden, gaan we naar de hoofdbib in Putte. Het is jammer dat we niet langer in eigen dorp naar de bib kunnen gaan, maar de gemeente zal daar wel zijn redenen voor hebben zeker?”, aldus Jeroen Geyssens, vader van Lars en Tuur.

Bib op wielen

“Deze beslissing komt totaal onverwacht, gezien de cultuurschepen en de burgemeester vorig jaar het charter ‘een bibliotheek voor iedereen’ ondertekenden. De sluiting van de bib in Beerzel is spijtige zaak voor de inwoners en scholen van Beerzel. Ook minder mobiele bezoekers worden hier in de kou gezet”, stelt Chris De Veuster, fractieleider van oppositiekartel CD&V-Groen. “Het feit dat het ontleningspubliek in Beerzel beperkter is dan in de hoofdbibliotheek in Putte geeft de kans om nog beter in te spelen op de specifieke noden van dit publiek en het aanbod hier op af te stemmen. Een bibliotheek op wielen, die de boeken ter plaatse brengt, had ook een waardige vervanging kunnen bieden.”