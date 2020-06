Ontdek kunst achter ramen en in voortuinen van Puttenaars Antoon Verbeeck

29 juni 2020

08u39 0 Putte Wie graag wil genieten van Putse en Vlaamse kunst kan van 1 tot en met 11 juli heel wat kunstwerken aan ramen en in voortuinen zien staan. Met deze actie wil de lokale Davidsfondsafdeling een toepasselijke activiteit aanbieden rond de Vlaamse feestdag.

“Een fysieke 11-juli viering was in de huidige omstandigheden niet zo evident. Daarom kozen we met onze vereniging om kunst en ontspanning te combineren in deze fiets- en wandelroute. Laat kunst en ontspanning net twee pijlers zijn die we als Davidsfonds hoog in het vaandel dragen. Samen met onze eigen taal vormen ze dus dé ideale invulling voor 11 juli”, aldus voorzitter van het Davidsfonds Robby Goovaerts. Een actueel plan is terug te vinden op de website van het Davidsfonds. Er is geen route die via een vast parcours gaat of waar men samen moet voor op stap gaan. Ieder kan op eigen tempo gedurende deze 11 dagen kunst gaan ontdekken op heel wat plaatsen in de gemeente.