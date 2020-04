Ondanks lockdown konden Hilda en Gustaaf toch genieten van zeventigste huwelijksverjaardag: “Hopelijk volgt er later nog een groot feest” Kristof De Cnodder

15 april 2020

15u42 0 Putte En of Hilda Corluy en Gustaaf Witters verrast waren toen ze vanochtend hun krant open sloegen! En of Hilda Corluy en Gustaaf Witters verrast waren toen ze vanochtend hun krant open sloegen! Het echtpaar uit Putte kreeg in Het Laatste Nieuws van de familie felicitaties voor zijn zeventigste huwelijksverjaardag. In de loop van de dag werd het platina huwelijk verder gevierd, zij het met de nodige social distancing.

Hilda Corluy en Gustaaf Witters (allebei 91) zijn vandaag exact zeventig jaar getrouwd. Normaal hadden ze twee weken geleden uitgebreid gefeest in het bijzijn van alle familieleden, maar de coronacrisis en bijhorende maatregelen gooiden roet in het eten. De familie Witters probeerde het koppel dan maar op een andere manier in de bloemetjes te zetten.

“Moemoe en vava waren heel blij toen ze zagen dat ze werden vermeld in Het Laatste Nieuws”, geeft de familie Witters aan. “En in de loop van de dag passeerden de familieleden langs hun huis. Dat gebeurde in kleine groepjes, kwestie van de nodige sociale afstand te kunnen inbouwen. Vanzelfsprekend ging ook niemand binnen en kwamen moemoe en vava niet buiten. Dat kan nu even niet anders. Toch genoot iedereen met volle teugen. Vava, die de voorbije dagen wat ziek was, fleurde zowaar helemaal op.”

Ook moemoe Hilda – eregemeenteraadslid in Putte – was in haar nopjes. “Stiekem blijf ik hopen dat we op een later moment alsnog een groot feest kunnen houden”, liet Hilda verstaan. Duimen maar dat iedereen de coronacrisis goed door komt.