Ona Gijbels wint tekenwedstrijd Pop-up Europa Antoon Verbeeck

20 december 2019

Ona Gijbels van de Dr. Jozef Weynsschool in Beerzel is de winnares van de tekenwedstrijd ‘Hoe ziet Europa eruit in jouw hoofd?’, een initiatief van Pop-up Europa. De tekening van de vierdejaars werd uitgekozen door de kinderschepen van Cultuur tijdens de kindergemeenteraad. Ona werd verrast op school door burgemeester Peter Gysbrechts en schepen Inge De Bie. Zij brachten een brooddoos, met de tekening van Ona als opdruk, en een cake met haar tekening in glazuur mee naar school.