Na-Tourcriterium Putte strikt Remco Evenepoel Wannes Vansina

15 juli 2019

14u04 0 Putte Remco Evenepoel zal op zondag 4 augustus deelnemen aan het vierde na-Tourcriterium in het centrum van Putte. Dat maakte de organisatie bekend.

Evenepoel is sinds dit jaar prof bij Deceuninck -Quick-Step en won de Ronde van België. “Het is niet voor niks dat hij beschouwd wordt als een van de grootste wielertalenten dat ons land ooit heeft gehad. Zijn supporters en fanclubs breiden razendsnel uit. Remco heeft al veel wielerharten veroverd en op 4 augustus kan iedereen hem van kortbij aanmoedigen in de straten van Putte”, zegt Karl Haverbeke.

De organisator hoopt ook landgenoten actief in de Tour de France te kunnen strikken. “We proberen zeker nog een aantal Belgen, waaronder een ritwinnaar, aan ons deelnemersveld toe te voegen.” Het na-Tourcriterium gaat om 15 uur van start met een wedstrijd van het PIDPA G-sport-criterium voor sporters met een beperking, gevolgd door de eerste dernyreeks van de profs. Na de bedrijvenwedstrijd volgt de tweede reeks en de finale. Meer info op www.criteriumputte.be.