Na-Tourcriterium Putte strikt oude en nieuwe wielerhelden voor tweedaags wielerfeest Antoon Verbeeck

25 juni 2019

16u05 1 Putte Het Na-Tourcriterium van Putte deelde eerder al mee dat het voortaan een gans weekend het centrum van Putte zal inpalmen, maar nu zijn ook enkele namen die deel zullen uitmaken van dit wielerfeest bekend. Onder andere veldrijders Toon Aerts en Laurens Sweeck, en gewezen wereldkampioenen in het veld Niels Albert en Roland Liboton tekenen present.

De organisatie van het Na-Tourcriterium in Putte gooit het dit jaar over een andere boeg, al blijft het criterium wel de publiekstrekker. Het Na-Tourcriterium zelf vindt plaats op een zondag, namelijk zondag 4 augustus, en wordt op zaterdag voorafgegaan door de Vabo Cycling Tour én, een nieuwigheid, een wielerquiz. Wielerfans zullen echter niet moeten wachten op het criterium van zondag om enkele klinkende namen uit de wielerwereld aan het werk te zien. “De quiz van zaterdag, die zal plaatsvinden in de VIP-tent op het Kerkplein, krijgt een ‘De Slimste Mens Ter Wereld’-gehalte en dus ook een jury. Als juryleden hebben we niemand minder dan Niels Albert, Roland Liboton en acteur en ‘Romeo’ Chris Van Tongelen vastgelegd”, zegt organisator Karl Haverbeke.

“Voor de Vabo Cycling Tour, het fietsevenement met startplaatsen in Putte-centrum en de Vabo Showroom in Begijnendijk, hebben we dan weer de verschillende afstanden gelinkt aan een voormalige wielervedette, die ook de afstanden zullen meerijden. Voor de 25 kilometers is dat Willy Vekemans, de 45 kilometers voor Rudy De Bie, de 65 kilometers is voor Jef De Schoenmaecker en Fons De Wolf doet de 100 kilometers.” Dan rest alleen nog de vraag wie er op zondag aan de start van het criterium gaat verschijnen. De organisatie deed al haar eerste huiswerk, maar werkt momenteel nog volop aan een mooi deelnemersveld. “We kunnen al wel zeggen dat Toon Aerts en Laurens Sweeck van de partij zullen zijn. Net als Maikel Zijlaard die in 2017 de Ronde van Vlaanderen voor junioren won. Met Jasper Philipsen en Remco Evenepoel zijn er contacten, maar hun agenda wordt pas duidelijk na het Belgisch kampioenschap.” Een ritwinnaar en een opvallende Belg uit de komende Tour behoren verder nog tot het verlanglijstje.