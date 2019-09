Motorrijder (27) kritiek na ongeval op Mechelbaan Tim Van der Zeypen

05 september 2019

11u45 8 Putte Op de Mechelbaan (N15) in Putte is vanochtend een 27-jarige motorrijder ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man reed frontaal in op een personenwagen. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse voor de vaststellingen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur. De bestuurder van een personenwagen reed op dat moment vanuit Heikens, de Mechelbaan op richting Heist-op-den-Berg. Volgens enkele getuigen reed de motorrijder vervolgens frontaal in op de wagen. De chauffeur van de wagen had de motorrijder niet gezien.

De impact was zwaar. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor verzorging. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Hij verkeerde wel in shock en zal later op de dag zelf een dokter raadplegen.

Verkeersdeskundige

Na het ongeval werd de Mechelbaan afgesloten voor de vaststellingen van de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.). Het parket werd ingelicht en stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. “Die zal nu de omstandigheden van het ongeval verder onderzoeken”, meldt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Vermoedelijk reed de motorrijder sneller dan toegelaten. Volgens een getuige van het ongeval zou de motorrijder kort voor de botsing nog enkele voertuigen ingehaald. Zowel de motorfiets als de personenwagen moesten worden getakeld. Nadien werd de rijbaan gereinigd door de brandweer. Momenteel is er aal een rijbaan, die richting Putte-centrum opnieuw open voor het verkeer.