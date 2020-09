Minister-president Jambon bezoekt Putse tomatenkwekerij Els Dalemans

10 september 2020

18u48 0 Putte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ruilde donderdag zijn kantoor in Brussel voor een serre in Putte. Hij stak, op uitnodiging van Boerenbond, de handen uit de mouwen op het glastuinbouwbedrijf van Johan Van Bulck en Nancy Hugo.

“We nodigden onze minister-president uit voor deze zomerstage bij één van de grootste telers van vleestomaten in België, omdat het een uitstekende manier is om de land- en tuinbouw nog beter te leren kennen”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Het was de ideale gelegenheid om persoonlijk met de bedrijfsleiders te praten over waar zij dagelijks mee bezig zijn, wat de grootste uitdagingen en obstakels zijn…”

Warmtekrachtkoppeling

“Jambon kreeg ook een les over biologisch telen. Op het tomatenbedrijf Van Bulck worden meer dan 2.000 aardhommels en andere insecten ingeschakeld in het teeltproces. Johan en Nancy zetten enorm in op verduurzaming. Ze produceren niet alleen tomaten, maar ook groene energie. Het bedrijf werkt met een warmtekrachtkoppeling die zowel warmte als elektriciteit produceert uit één brandstof. Ook het restwater gaat niet verloren, het wordt eerst gezuiverd en dan hergebruikt.”