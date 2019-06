Midzomerfestival op erfgoedsite Ter Speelbergen Antoon Verbeeck

03 juni 2019

Op de erfgoedsite van Ter Speelbergen bruist het op zondag 16 juni van de activiteiten, dankzij het jaarlijkse midzomerfestival. Vanaf 14.30 uur tonen de groepen Westel Folk en Murgafanfare Agrum hun kunnen en kan je vertoeven in de tuin waar enkele kraampjes staan. Je kan onder andere proeven van versgebakken brood en er wordt ook aan de dorstigen gedacht. De toegang tot het midzomerfestival is gratis. Parkeren kan best langs de Heiststeenweg, Ter Speelbergen vindt men aan de Peredreef 5 te Beerzel.