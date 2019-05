Man staat terecht voor bezit van cannabis: “Maar het was medicinaal” Tim Van der Zeypen

30 mei 2019

11u35 0 Putte Een man uit Putte heeft zich woensdag moeten verantwoorden voor het bezit van drugs. Hij gebruikte marihuana voor de chronische pijnen die hij heeft sinds een ongeval vier jaar geleden. “Het was dat of zware pijnstillers”, zei de man tegen de rechter.

De drugs werd aangetroffen bij een huiszoeking die volgde na een sociaal bezoek van de lokale politiezone Bodukap. In totaal ging het volgens openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens om iets meer dan honderd gram cannabis. “Zoveel was het niet. Het waren maar twee potjes én het was medicinaal”, vertelde hij. Alleen kon hij geen doktersvoorschrift tonen. “Ik mocht van mijn dokter. Het was dat of zware medicatie”, ging de man verder. “Maar ik moest dan wel mijn rijbewijs inleveren. En dat kon ik niet. Hoe zou ik dan anders voor mijn kinderen kunnen zorgen?”

Chronische pijnen

De man gebruikte de drugs dagelijks voor zijn chronische pijnen die hij had sinds een ongeval vier jaar geleden. Hij gebruikte ook wanneer zijn twee kinderen van zeven en tien jaar oud thuis waren. Dat was voor het parket een verzwarende omstandigheid. Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorderde de minimumstraf: een jaar effectief en een geldboete van 8.000 euro. De man vroeg enige mildheid van de rechter. “De kinderen heb hier nooit last van gehad. Ze zijn mijn oogappels. Ik zou hen nooit in gevaar brengen”, zei de man nog tegen rechter Suzy Vanhoonacker. “Na mijn ongeval zijn mijn kinderen me komen opzoeken in het ziekenhuis. Ik herinner me dat niet meer. Door de morfine. Is dat dan beter?”

De rechter oordeelde om een maatschappelijke enquête op te leggen. De justitieassistente zal dan mee met het gerecht op zoek gaan naar een gepaste straf. “Als het daarmee geholpen is, wil ik mijn rijbewijs wel inleveren om de drugs op doktersvoorschrift te verkrijgen”, besloot de man.