Man sloeg vrouw tot bloedens toe, parket eist een jaar cel TVDZM

27 november 2019

14u45 0 Putte Een man uit Putte heeft zich woensdagochtend moeten verantwoorden voor partnergeweld. Hij riskeert een celstraf van een jaar met probatie-uitstel. De feiten worden niet betwist maar wel geminimaliseerd.

De slagen kwamen aan het licht in oktober 2018. Het nieuw samengesteld gezin met acht kinderen, werd al een tijdje opgevolgd. “Toen opgemerkt werd dat de vrouw een blauw oog had, werd ze apart genomen en werd er gevraagd wat er was gebeurd”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Eerst beweerde ze dat ze over een speeltje van de kinderen was gevallen maar uiteindelijk gaf ze toe dat haar vriend haar had geslagen.”

De politie werd erbij gehaald en toen bleek dat de vrouw al lange tijd het slachtoffer was van partnergeweld maar schrik had om naar de politie te stappen. Uit vrees om hun kinderen te verliezen. “Mevrouw werd in het verleden al tot bloedens toe geslagen, kreeg een pan tegen het hoofd geslingerd, werd ei zo na gewurgd en moest zelfs een keer naar het ziekenhuis nadat een snijwonde moest worden gehecht”, aldus Poelmans nog.

De man ontkende op zitting de feiten niet maar minimaliseerde ze wel. Sinds de feiten aan het licht kwamen, wordt hij begeleid. Alleen hield hem dat volgens het parket tot slot niet tegen om zijn vrouw opnieuw te slagen. Een vonnis in de zaak volgt op 18 december.