Maïsdoolhof aan Peredreef keert terug: “We zetten in op spreiding van bezoekers” Antoon Verbeeck

16 juni 2020

08u33 3 Putte Deze zomer kan je opnieuw verdwalen in het maïsdoolhof van Kempens Landschap langs de Peredreef, op de grens van Beerzel met Heist-op-den-Berg.

Voor de zesde editie van het doolhof zocht men voor het ontwerp inspiratie in de natuur. De maïs is ondertussen al gezaaid. “Omwille van het coronamaatregelen hebben we een afweging gemaakt om het doolhof al dan niet te organiseren. Aangezien we perfect een spreiding van de bezoekers kunnen organiseren en het een buitenluchtactiviteit is, hebben we de knoop doorgehakt. Nu is het wachten tot augustus voor jong en oud zich een weg kan banen doorheen de metershoge gangen van maïs”, zegt Philippe De Backer van Kempens Landschap. Het doolhof, in de vorm van een boom, is toegankelijk van 15 augustus tot 30 september. “Tijdens deze editie zal er geen groot openingsevenement georganiseerd worden om de bezoekers zoveel mogelijk te spreiden. Tijdens het weekend zal er wel extra animatie voorzien worden”, klinkt het.