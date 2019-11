Louis Verbist is ere-gemeentesecretaris en Officier van de orde van Leopold II Antoon Verbeeck

25 november 2019

11u25 1

Voormalig secretaris van de gemeente Putte Louis Verbist is voortaan Officier van de orde van Leopold II. De erkenning werd uitgereikt na de laatste gemeenteraadszitting. Verbist ontving ook een diploma van laureaat van de arbeid en de titel van ere-gemeentesecretaris. Op 1 januari 1984 trad Verbist in dienst van de gemeente. Tot eind januari 2018 vervulde hij de rol van secretaris. Verbist werkte in totaal onder vier burgemeesters.

De gemeenteraad stemde ook toe met titel van ere-gemeenteraadslid aan Josepha Dyck-Van de Vliet. Daarnaast ontvingen ook Wendy Dyck en Ingrid Hennes het diploma van laureaat van de arbeid.