Lokaal bestuur zet kinderbegeleiders in de bloemen Antoon Verbeeck

14 oktober 2019

11u26 0

In Putte ging de Dag van de Kinderbegeleider, op 12 oktober, niet ongemerkt voorbij. De kinderbegeleiders die in de gemeente actief zijn, werden getrakteerd op fruit en groenten. “22 onthaalouders en een 23-tal begeleidsters van de kinderopvang zetten zich in Putte dagelijks in om van hun kinderopvang een fijne en warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt.”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “150 gezinnen doen bijna dagelijks een beroep op een onthaalouder van de dienst voor opvanggezinnen van Putte.”, vult schepen van Kinderopvang Inge De Bie (Lijst Burgemeester) aan. “Vanuit de dienst is er een bezoek gebracht aan de verschillende onthaalouders. Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet werden de onthaalouders extra verwend met een fruit- en groentepakket. Ook voor de begeleidsters van de kinderopvang lag een attentie klaar.”