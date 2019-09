Lokaal bestuur zet Duurzame Helden in de bloemetjes Antoon Verbeeck

27 september 2019

11u31 0

Het gemeentebestuur van Putte zette op dinsdagavond 24 september haar Duurzame Helden in de bloemetjes tijdens een fairtrade receptie. De Duurzame Helden zijn geëngageerde burgers, verenigingen, scholen of bedrijven die op hun manier bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. “Putse Duurzame Helden zijn op hun manier bezig met duurzame ontwikkeling. Zij worden de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen”, aldus schepen van Ontwikkelingssamenwerking Nick Vercammen (Lijst Burgemeester). “Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen. Tegelijkertijd proeven onze inwoners van een internationaal verbindend verhaal: hun lokale acties dragen bij aan mondiale uitdagingen.” Onder de aanwezigen waren er onder andere een imker, vrijwilligers van Dienstencentrum Het Lijsternest, een groene peter, enkele medewerkers van de Putse Wereldwinkel en de Putse Babbelput.