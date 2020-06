Leemstraat in Putte krijgt nieuwe weg en riolering: “Wordt een fietsstraat met asfaltverharding” Antoon Verbeeck

19 juni 2020

10u30 0 Putte In de Leemstraat op Puts grondgebied starten in het najaar wegenis- en rioleringswerken. De werken kaderen binnen een project van Pidpa-HidroRio in samenwerking met de gemeenten Putte en Sint-Katelijne-Waver.

“Door deze werken zal het regenwater en het vuilwater gescheiden opgevangen en afgevoerd worden. De Leemstraat wordt opnieuw aangelegd als een fietsstraat met asfaltverharding”, zegt schepen van Openbare Werken in Putte Peter De Vooght (N-VA). “Het project bestaat uit twee fasen waarbij eerst de werken op het grondgebied Sint-Katelijne-Waver zullen aanvangen. Vanaf oktober dit jaar wordt verwacht dat de werken ter hoogte van Leemstraat gedeelte Putte zullen aanvangen. Het einde van de werken is voorzien in maart of april 2021. Er zal een omleiding van toepassing zijn voor het gemotoriseerd verkeer via de Mechelbaan–R6. Voor de fietsers is een aparte omleiding voorzien.” Buurtbewoners worden ingelicht via een bewonersbrief en vinden meer info via www.putte.be/werken-leemstraat ).