Laatste verzetsheld van Putse klokkenroof ‘Polle’ Hendrickx (93 jaar) overleden: “Polle pakte nooit uit met zijn verhaal” Antoon Verbeeck

11 april 2020

09u01 0 Putte Verzetstrijder Leopold ‘Polle’ Hendrickx is woensdag 8 april op 93-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek (Grimbergen). Hendrickx was de laatste overlevende deelnemer van de befaamde Putse klokkenroof, een verzetsactie waar hij als 17-jarige toevallig bij betrokken raakte. “Ten gepaste tijden krijgt Polle nog een eresaluut”, klinkt het bij Kamp 44.

In de nacht van 10 op 11 september 1943 schoten de Putse verzetsstrijders in actie om de klokken uit de Sint-Niklaaskerk van Putte-Centrum weg te halen en zo uit handen van de Duitse bezetter te houden. Zonder werktuig of kraan, de klokken wogen nochtans tussen de 750 kg en 1 ton, slaagde het verzet in zijn missie. “Ik hoorde dat de partizanen in de toren waren en ben ernaartoe gegaan. ‘Ga maar direct naar boven’, zeiden ze. Boven legden ze meteen de klepel van de grootste klok op mijn schouder. Ik zakte bijna door mijn benen”, vertelde Polle Hendrickx tijdens een herdenking van de klokkenroof in 2018. De 17-jarige knaap die dus toevallig bij de actie betrokken raakte, zou uiteindelijk de laatste overlever zijn van de roof. Verschillende deelnemers werden door de Duitsers afgevoerd naar concentratiekampen.

“Zeer bescheiden”

“Polle was nog zeer helder en vertelde graag over de klokkenroof. Hij was ook erg trots op zijn medailles en was altijd van de partij bij herdenkingen, als zijn gezondheid het toeliet uiteraard. In november was hij nog aanwezig op onze herdenking van de in Putte gesneuvelde Amerikaanse soldaat Frank Klepper”, vertelt Glenn Dyck van Kamp 44, de Putse vriendenkring van WOII-verzamelaars. “Echt uitpakken met zijn verhaal deed hij niet. Hij was zeer bescheiden over zijn aandeel in de klokkenroof, maar kon zeker wel genieten van de jeugdige aandacht. De kinderen waren nooit bij hem weg te slaan op een herdenking.”

Eresaluut

Polle Hendrickx zou op woensdag 15 mei 94 verjaardagskaarsjes mogen uitblazen in woonzorgcentrum Den Bogaet in Humbeek. “Op 8 april is hij overleden. Zijn gezondheid was al enkele maanden niet zo sterk meer. Door de coronamaatregelen zal de afscheidsplechtigheid in gesloten kring plaatsvinden in het crematorium Eppegem. Wij zijn met het bestuur sowieso nog van plan om een extra eresaluut te houden voor de Polle, wanneer de omstandigheden het toelaten. Voorlopig gaan we onze tricolores uithangen om de laatste klokkenrover in stilte te eren. Polle was een zeer graag gezien man en het verhaal van de klokkenroof zal altijd een grote mijlpaal blijven in de Putse geschiedenis. Polle was hét gezicht van dat verhaal. We willen hem en zijn verhaal onder de mensen houden.”

Gedicht van Glenn Dyck over Leopold ‘Polle’ Hendrickx

De Puttenaren zijn hun laatste klokkenrover verloren...

Mede dankzij hem galmen de bronzen melodieën nog uit den toren.

Ze boden weerstand met hun jong patriottisch geweld;

Nu is het herinneren aan ons, bevoorrecht hen te hebben gekend.

Een mensenleven gevuld met warmte en trots;

We houden hem stilletjes in ons midden tot plots;

De Klokken weer glorieus luiden over de Putse velden,

En we kunnen terugdenken aan de tijd dat we de Polle kenden.