Kwetsbare gezinnen in Putte ontvangen tomaten: “De solidariteit is groot” Antoon Verbeeck

24 april 2020

Het lokaal bestuur van Putte kon dankzij een gulle schenking van firma’s Van Bulck en Primato tomatenpakketten uitdelen aan kwetsbare gezinnen in de gemeente. De twee firma’s willen zo de gezinnen steunen in deze coronatijden. “Veertien dagen nadat we de meest kwetsbare gezinnen in Putte een warme maaltijd konden aanbieden, kunnen we hen ook vandaag door de gulheid van twee Putse bedrijven een gezond pakket aanbieden”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “De solidariteit onder de Puttenaars is groot, velen willen zich inzetten voor de gemeente maar ook onderling helpen mensen mekaar heel goed verder. Ook dit gebaar ondersteunt deze boodschap, waardoor dat ik een zeer tevreden burgemeester ben. Bijzonder woord van dank aan ons OCMW om dit allemaal praktisch te regelen.”