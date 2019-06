KWB laat je ‘gluren bij de buren’ tijdens zoektocht Antoon Verbeeck

04 juni 2019

Voor de negende maal organiseert KWB Beerzel een fotozoektocht. Onder het thema “Gluren bij de buren” is het de bedoeling om 64 opnamepunten te herkennen die zich op en rond het grondgebied van Beerzel bevinden en ze in de juiste volgorde te plaatsen. De totale afstand van de tocht bedraagt 15 km. Iedere deelnemer wint een prijs. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 25 oktober 2019 in de grote parochiezaal te Beerzel. Deelnemen kan tot 30 september. Deelnemingsformulieren aan 7,00 euro per formulier zijn verkrijgbaar bij: Boekhandel Jurgen (Hoogstraat 1), Bowling De Speelberg (Mechelbaan 27), Paul Rymenants (Heiststeenweg 121), Guido Straetmans (Mechelbaan 233) en Marc Boecxstaens (Mechelbaan 512).