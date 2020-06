KWB Beerzel organiseert tiende fotozoektocht Antoon Verbeeck

25 juni 2020

Onder het thema ‘Gluren bij de buren’ organiseert KWB Beerzel voor de tiende maal een fotozoektocht. Van 1 juli tot 30 september kan je deelnemen aan de zoektocht, waarbij je in totaal 70 opnamepunten moet herkennen. De totale afstand van de fotozoektocht is 15 kilometer. Als deelnemer ben je altijd zeker van een prijs. De prijsuitreiking vindt op 23 oktober plaats in de parochiezaal van Beerzel. Deelnemingsformulieren kosten 7 euro per stuk en zijn te vinden bij enkele lokale handelaars in Beerzel.