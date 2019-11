Kruispunten Mechelbaan (N15) in Beerzel en Peulis op dinsdagavond weer open Antoon Verbeeck

18 november 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meldt dat de werken aan de twee kruispunten op de Mechelbaan (N15) zo goed als afgerond zijn. Op dinsdagavond zouden de punten, na twee maanden werken, opnieuw toegankelijk zijn voor het verkeer. Het gaat om het kruispunt met de Scherpstuklei en de Dokter Cornilstraat in Peulis en het kruispunt met de Bosstraat en de Jan de Cordesstraat in Beerzel. “De heraanleg van de kruispunten is bijna achter de rug. Van 12 tot 19 november worden de nieuwe kruispunten geasfalteerd, worden de markeringen aangebracht en gebeuren de laatste afwerkingen. Tegen dinsdagavond 19 november worden de kruispunten opnieuw opengesteld en is er geen hinder meer voor het verkeer”, klinkt het.