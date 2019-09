Kruispunten langs Mechelbaan krijgen fietsoversteken en middeneilanden Antoon Verbeeck

10 september 2019

09u19 0 Putte Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 23 september met de heraanleg van twee kruispunten langs de Mechelbaan (N15) in Beerzel en Peulis. De kruispunten worden veiliger gemaakt door onder meer fietsoversteken en afslagstroken aan te leggen. Verder worden bushaltes verplaatst en vernieuwd. Tijdens de werken zijn de kruispunten onderbroken en wordt het verkeer omgeleid.

Twee kruispunten langs de Mechelbaan in Putte worden volledig vernieuwd: het kruispunt met de Scherpstuklei en de Dokter Cornilstraat in Peulis en het kruispunt met de Bosstraat en de Jan de Cordesstraat in Beerzel. Op beide kruispunten worden oversteekplaatsen met middeneilanden aangelegd, zodat fietsers veiliger de Mechelbaan kunnen oversteken. “Daarnaast wordt in het midden van het kruispunt ook opstelruimte voorzien voor afslaand verkeer. Verder worden ook de bushaltes ter hoogte van de kruispunten iets opgeschoven en verhoogd aangelegd voor meer comfort bij het in- en uitstappen van de bus. Tot slot worden ook de rijweg en de fietspaden aan beide kruispunten vernieuwd”, meldt AWV.

De werken aan beide kruispunten worden gelijktijdig uitgevoerd en zullen ongeveer twee maanden duren. Aan beide kruispunten worden er voor de start van de werkzaamheden enkele bomen gerooid. Tijdens de werken zijn beide kruispunten volledig onderbroken voor alle verkeer. Er worden omleidingen voorzien. Doorgaand verkeer tussen Mechelen en Heist-op-den-Berg volgt in beide richtingen een omleiding via de Berlaarbaan-Mechelbaan, Sander de Vosstraat en de N10. Verkeer komende van Mechelen richting Putte-Beerzel rijdt om via Onze-Lieve-Vrouw-Waver en verkeer komende van Heist-op-den-Berg richting Putte rijdt om via de N10 en de Houwstraat. Zwaar vrachtverkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen over Lier. Fietsers worden dan weer ter hoogte van de kruispunten plaatselijk omgeleid via de achterliggende straten.