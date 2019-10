Koffie van de Koffieman nu ook in winkel

Koen Vancraenenbroeck introduceerde eerder al onbemande koffiebar Antoon Verbeeck

04 oktober 2019

09u51 66 Putte De koffie van Koen Vancraenenbroeck (37 jaar) uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver, alias Koffieman, kan je voortaan in de lokale supermarkt vinden. De Koffiemanbonen, een blend die hij zelf heeft samengesteld, vind je in de rekken van de Proxy Delhaize in Beerzel. Ondertussen kijkt Koen verder uit naar nieuwe locaties voor zijn unieke onbemande koffiebars.

Koen startte begin 2014 met zijn mobiele koffiebar aan een tankstation langs de Mechelbaan in Putte. In geen tijd wist hij een schare fans te verzamelen. Die fans kunnen nu ook thuis hun eigen Koffiemankoffie zetten. “Enkele maanden geleden moest ik mijn vaste stek in Putte verlaten. Veel van mijn klanten vroegen me: wat nu? Dankzij de zaakvoerder van de Proxy Delhaize in Beerzel kan je nu mijn koffie daar in de rekken vinden. Het is een blend die bonen uit Honduras, Ethiopië, India en Nicaragua, combineert, en die ik zelf heb samengesteld onder toezicht van mijn brander Cuperus Koffie uit Antwerpen, na heel wat proefwerk”, legt Koen uit.

24 op 24

De koffie in de winkelrekken is één van de vele projecten waar Koffieman momenteel aan bezig is. Zijn stokpaardjes blijven echter de unieke ‘take-away’-koffiebars; een idee dat is ontstaan tijdens het opstellen van de eerste mobiele koffiebar in Putte. “Klanten kwamen steeds vroeger én later dan de openingsuren”, vertelt Koen. “Natuurlijk wilde ik mijn klanten niet in de kou laten staan, maar ik geraakte dan gewoon niet op tijd klaar met het opstellen van mijn bar. Zo kwam ik op het idee om een automatische onbemande koffiebar te installeren. Het idee verwezenlijken was niet simpel. Er zijn enorm veel factoren van invloed op de kwaliteit van een kop koffie, dus om die garantie 24 op 24 uur te leveren, is absoluut niet eenvoudig.”

Vijf camera’s

“In de afstelling van de machines kruipt ook veel tijd en elke dag doe ik een check-up bovenop het dagelijks onderhoud: water, doorlooptijd, maling van de bonen, luchtvochtigheid & buitentemperatuur.... Al die factoren hebben allemaal hun weerslag op de smaak en kwaliteit van de koffie. Onbemand betekent dus niet zonder aandacht of toezicht. Zo heeft de koffiebar maar liefst vijf camera’s en een tiental sensoren voor als het eens fout gaat. Klanten weten, de machine kan extern wel eens bevlekt zijn door gebruik, maar intern zijn ze tiptop.. het is een Koffieman.”

Locaties

Ondertussen blijft Koen zijn machines en koffie perfectioneren. “Alleen al aan de koffie ben ik vele uren per week bezig, met proeven, testen, het vinden van de juiste samenstelling. Het vinden van goede locaties voor mijn machines is ook zeer belangrijk, en tegelijk ook zeer moeilijk. Veel passage en een parking is wat ik zoek. Ik broed nog op een aantal projecten, waaronder één in Heist-op-den-Berg, maar die hou ik nog even geheim”, knipoogt Koen.

De onbemande koffiebars vind je momenteel langs de Putsesteenweg 190 in Bonheiden, aan rotonde Fabiola in Heist-op-den-Berg en de hoek Mechelsesteenweg-Heilig Hartstraat in Heist-op-den-Berg.

Meer informatie vind je op de Facebookpagina ‘Koffieman’.