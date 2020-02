KLJ serveert voor de tiende keer ontbijtbuffet



Antoon Verbeeck

20 februari 2020

11u01 0

Net als de voorgaande jaren organiseert KLJ Beerzel ook dit jaar weer haar ontbijtbuffet. Op zondag 1 maart vindt de tiende editie van het buffet plaats. “We voorzien naar goede gewoonte verschillende lekkernijen: van pistolets, sandwiches en diverse koffiekoeken tot spek met eieren en fruit. Uiteraard is er ook voldoende drank aanwezig.” Het ontbijtbuffet vindt plaats van 7.30 tot 11 uur in de parochiezaal van Beerzel. De prijs voor volwassenen bedraagt 15 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is het 8 euro en kinderen tot 5 jaar eten gratis. Om praktische redenen wordt er gevraagd om op voorhand in te schrijven, voor dinsdag 25 februari. Inschrijven doe je online via www.kljbeerzel.be.