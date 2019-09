KLJ-driedaagse is aan 30ste editie toe Antoon Verbeeck

16 september 2019

KLJ Beerzel organiseert eind deze maand haar driedaagse, die dit jaar aan zijn dertigste editie toe is. Niet alleen viert de driedaagse een verjaardag, ook de populaire ‘Boerinnekesfuif’ mag een jubileum vieren. “Deze dertigste driedaagse gaat zoals gewoonlijk van start met een quiz op vrijdag 27 september in de tent op het Rode Plein. Op zaterdag is er de ‘Boerinnekesfuif’ op dezelfde locatie. Tijdens deze feesteditie zullen onder andere cocktails en hamburgers geserveerd worden. Voor bezoekers is er ook een vestiaire voorzien. Voor muziek en ambiance rekenen we op de Nightlife DJ’s”, deelt Lisa Jennen van de KLJ mee. “Op zondag 29 september organiseren we voor de derde keer onze fietszoektocht. Iedereen is van 9 tot 15 uur welkom om te vertrekken en op speurtocht te gaan. Deelnemers krijgen dan enkele foto’s mee die ze onderweg moeten vinden en maken kans op prijzen. Wie geen zin heeft in een zoektocht, kan gewoon de fietstocht uitrijden. Van 11 tot 18.30 uur staan we met de KLJ ook achter het fornuis en bakken we pannenkoeken.” Meer informatie over de driedaagse en de activiteiten op www.kljbeerzel.be.