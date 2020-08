KLJ Beerzel organiseert fietszoektocht: “Ga de strijd met coronakilo’s aan” Antoon Verbeeck

04 augustus 2020

0

KLJ Beerzel organiseert deze zomer een fietszoektocht, als alternatief voor de geannuleerde barbecue die normaal in mei had plaatsgevonden. “Met onze fietstocht ga je de strijd met de coronakilo’s aan. De zoektocht loopt nog tot begin september en heeft een totale afstand van zo’n 30 km. Het deelnemersformulier is zowel online als bij de zaak ‘De Cuyper-Witters’ aan de Koningsbaan te vinden. Wanneer het formulier volledig juist is ingevuld, maak je kans op een mooie prijs”, deelt Lisa Jennen van de KLJ mee. Als deelnemer tel je vier euro neer. Het online-formulier vind je via deze link.