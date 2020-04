KLJ Beerzel heeft gemeentelijke toelage van 70.000 euro voor nieuwbouw beet Antoon Verbeeck

28 april 2020

08u46 0 Putte Het lokaal bestuur van Putte kent een bijzondere toelage van 70.000 euro toe aan KLJ Beerzel Het lokaal bestuur van Putte kent een bijzondere toelage van 70.000 euro toe aan KLJ Beerzel voor het bouwen van nieuwe lokalen . De toekenning kreeg op de laatste gemeenteraadszitting groen licht.

In 2017 vroeg KLJ Beerzel, met het oog op het bouwen van een nieuwbouw achter de parochiezaal van Beerzel, subsidies aan bij de gemeente. Ondertussen werden er verschillende stappen ondernomen en is ook KLJ Beerzel klaar om te beginnen bouwen. “Door de gemeenteraad is beslist om 70.000 euro als bijzondere toelage toe te kennen, onder voorwaarde van een garantie dat het gebouw langdurig zal aangewend worden ten voordele van de Putse jeugd. Door een constructie van erfpacht/opstal werden de rechten van de gemeente gevrijwaard. Mocht KLJ Beerzel ophouden te bestaan tijdens de 33-jarige erfpacht, komt 30 procent van het gebouw toe aan de gemeente voor de resterende duur ervan”, verduidelijkt schepen van Jeugd Jeroen De Cuyper (N-VA).

“Naast deze bijzondere toelage kan KLJ Beerzel als erkende lokale Putse vereniging ook nog beroep doen op een maximaal subsidiebedrag van 22.500 euro voor de bouw van hun nieuwe lokalen. KLJ Beerzel ontvangt ook sowieso 6.000 euro aan jaarlijkse werkingssubsidie als erkende jeugdvereniging”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester). “Als gemeentebestuur dragen wij ons steentje bij aan de financiering van hun bouwproject en werking waardoor de vereniging in de toekomst kan blijven groeien en de leden mag verwelkomen in nieuwe infrastructuur.”