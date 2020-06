Klanten vinden meteen hun weg naar café De Heidebloem: “Om 9 uur al 4 klanten aan de deur” Antoon Verbeeck

08 juni 2020

Bij café De Heidebloem in het centrum van Putte stonden de klanten al voor openingstijd aan de deur. Geen verrassing voor cafébaas Godlieve Gysbrechts. “We hebben heel wat trouwe klanten. Ik had dus wel wat volk verwacht vandaag. Om 9 uur vanmorgen stonden er vier klanten te wachten aan de deur”, vertelt Godelieve. “Ik hou al 34 jaar een café en heb nog nooit voor zo’n lange periode thuis gezeten. Het is ook een bijzondere situatie. Ik draag een mondmasker, de tafels staan verder uit elkaar, we moeten alles ontsmetten,... het is toch wat wennen. Maar we maken er het beste van. Ik ben al content dat ik terug in mijn café kan staan.”