Jonge drugsdealers riskeren verbeurdverklaring van 270.000 euro Tim Van der Zeypen

14 februari 2020

14u00 0 Putte Drie jongeren uit Putte en Heist-op-den-Berg wordt verdacht van het verhandelen van cannabis. Bij twee van hen hangt naast een celstraf van dertig maanden met uitstel ook nog een fikse verbeurdverklaring boven hun hoofd.

Ten het duo eiste het parket vandaag respectievelijk 120.000 en 150.000 euro terug. Dat geld zouden de twee aan hun drugshandeltje hebben verdiend. Een van hen gaf dat ook zelf toe. “Ik heb geleefd als een koning”, verklaarde hij destijds aan de speurders.

Vandaag voegde zijn advocaat toe dat de drugshandel in 2018 werd opgestart na een combinatie van verkeerde keuzes en naïviteit. “Hij zag hoe gemakkelijk hij er geld mee kon verdienen en is ook beginnen handelen”, aldus de raadsman. Hij vroeg de rechtbank om niet in te gaan op de vordering van het parket en vroeg enige mildheid.

Mildheid

Datzelfde vroeg de raadsman ook voor de broer van de 27-jarige. Ook hij stond terecht voor deelname aan de drugshandel en riskeert een celstraf van een jaar. “Hij was inderdaad op de hoogte van de handel maar heeft niet meer gedaan dan drugs overhandigd op momenten dat zijn broer niet thuis was”, klonk het nog.

Meester Frédéric Thiebaut, die de derde beklaagde verdedigde, vroeg een probatie-opschorting voor zijn cliënt (31). De dertiger uit Heist-op-den-Berg riskeert naast de verbeurdverklaring van 150.000 euro ook dezelfde straf van dertig maanden met uitstel en daarbij nog een geldboete die kan oplopen tot 24.000 euro.

Bovendealer

De dertiger had volgens het gerecht heel wat afnemers en was volgens het parket ook de bovendealer van de twee broers. Bij hem werd er een blok cannabis van ongeveer een kilogram. “Mijn cliënt is een zware gebruiker”, besloot de strafpleiter. “Dagelijks rookt hij acht tot negen jointjes. Daarom dat hij zoveel drugs had liggen.”

Een vonnis in de zaak volgt binnen een maand.