Inwoners Putte klinken op het nieuwe jaar in nieuwe zaal Antoon Verbeeck

21 december 2019

Naar jaarlijkse traditie zal er op 2 januari een nieuwjaarsdrink georganiseerd worden voor de Putse inwoners. Dit keer zal deze plaatsvinden in de nieuwe zaal ‘Hangaar 604’. “Onze nieuw verbouwde evenementenhal ‘Hangaar 604’ in het gemeenschapscentrum Klein Boom zal dan bijna in orde zijn. De toiletten en de toog zijn nog niet gebruiksklaar, maar bij wijze van preview willen we heel graag de Puttenaren al laten kennismaken met deze zaal, waar ook regelmatig evenementen zullen plaatsvinden. Daarom vonden wij het een leuk idee om dit jaar onze nieuwjaarsdrink daar te houden”, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester).Inwoners zijn op 2 januari welkom van 19 tot 21.30 uur. Het gemeentebestuur trakteert met friet en drank. DJ Peter komt plaatjes draaien.