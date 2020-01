Inwoner Grasheide zoekt naar verdwenen deurgrillen: “stonden naast de voordeur” Antoon Verbeeck

27 januari 2020

09u44 0 Putte Een onbekende ging enkele weken geleden aan de haal met deurgrillen van Lies Decleer uit Grasheide. De grillen, die voor Lies een emotionele waarde hebben, stonden tegen de gevel van haar woning in de Meester Van der Borghtstraat. “Ik ben al gaan informeren bij ijzermarchanten uit de buurt, maar zij weten van niks.”

De deurgrillen die tegen de ondertussen voormalige woning van Lies stonden, waren afkomstig van een oud huis dat haar vader wou renoveren. “Mijn vader overleed twee jaar geleden en bij de opkuis van het huis vonden we de deurgrillen terug. Ik vond ze wel iets hebben en wou ze op termijn in mijn tuin plaatsen. In tussentijd kregen ze en plaatsje naast de voordeur van mijn voormalige woning”, vertelt Lies. Toen Lies op de eerste dag van het jaar een kijkje ging nemen naar het huis in de Meester van der Borghstraat waren de deurgrillen vergeten. “Het is niet zo dat het huis pal tegen de straat staat. Je moet al enkele meters stappen om tot aan mijn voordeur te geraken. De deurgrillen stonden daar ook achter een muurtje.”

“De deurgrillen waren een herinnering aan mijn vader zaliger. Het is jammer dat iemand zomaar de eigendom van iemand betreed en iets meeneemt. Dat is pure diefstal. Het is ook niet de eerste keer dat me dit overkomt. Enkele jaren geleden werd er uit de garage koperdraad gestolen”, legt Lies uit. “Ik ben me al gaan informeren bij ijzermarchanten uit de buurt, maar zij weten van niks. Via een Facebook heb ik een oproep gelanceerd en ik ga waarschijnlijk ook nog langs bij een antiquair uit de buurt. Eerlijk? Ik heb nog maar weinig hoop. Iemand die mij een gouden tip kan geven, wordt daar zeker en vast voor beloond.” Wie de deurgrillen ergens heeft opgemerkt, kan Lies contacteren via liesdecleer@hotmail.com.