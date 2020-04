Initiatieven van lokale handelaars uit Putte staan op website Antoon Verbeeck

07 april 2020

09u13 0

Omdat het in uitdagende tijden als deze belangrijk is het overzicht te behouden, wil het gemeentebestuur van Putte de lokale ondernemers en zelfstandigen helpen door hun creatieve oplossingen gratis te bundelen in een handig online overzicht: www.puttewinkelt.be. In een oogopslag kunnen inwoners vanaf 8 april zich zo informeren over hoe de lokale handelaars en zelfstandigen hun aanbod organiseren “Aanvullend op de Vlaamse en federale ondersteuning willen wij als gemeente ook bijdragen om onze lokale handelaars te ondersteunen”, zegt Peter De Vooght (N-VA), schepen van Lokale Economie. “Dit is één van de initiatieven dat weldra zal gevolgd worden door andere acties.” Op de site vind je onder andere de verschillende leveringen aan huis, afhaalconcepten of de webshops van de lokale handelaars in de gemeente Putte terug.