Inge is 18.000ste inwoner van Putte Antoon Verbeeck

04 juli 2020

De gemeente Putte heeft dankzij nieuwe inwoner Inge Van Esbroeck een mijlpaal bereikt. Inge mag zich sinds kort de 18.000ste inwoner van de gemeente noemen. Burgemeester Peter Gysbrechts ontving haar op het gemeentehuis en overhandigde een kleine attentie. “We zijn blij dat we, met de huidige versoepelingen, Inge Van Esbroeck uit Peulis officieel mogen verwelkomen in onze gemeente. Dat Putte een snelgroeiende gemeente is, is ondertussen gekend, onze gemeente staat op plaats twee in de provincie. Ondertussen zijn we al met 18.097 Puttenaren”, aldus de burgervader. Inge ging naar huis met een fles champagne en de lokale lekkernij ‘Putse Ridders’.