In stukken gereden kappelletje in Beerzel wordt hersteld door parochie Antoon Verbeeck

26 september 2020

15u55 0

Het kappelletje op de hoek van de Jan De Cordesstraat met de Diepestraat in Beerzel wordt door de parochie opnieuw heropgebouwd. Op zaterdag 5 september reed een bejaarde buurtbewoner in op de kapel. De man raakte achter het stuur mogelijks onwel. De parochie van Beerzel wil nu de ‘kapel der zeven weeën’ in ere herstellen. “In 2018 hebben we het kappelletje laten opknappen. Het is jammer dat ons dit nu is overkomen, maar we nemen niemand iets kwalijk. Het is onze intentie om het kappelletje opnieuw op te bouwen. Hoe we dat precies gaan financieren, is nog niet duidelijk. Het Mariabeeld bleef trouwens bespaard van enige schade”, vertelt parochie-assistente zuster Hadewych Dierckx. Het lokaal bestuur van Putte stond eerder deze maand in voor de opkuis van het puin.