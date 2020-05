Immo Vercammen deelt 10.000ste flesje alcoholgel uit Wannes Vansina

01 mei 2020

11u21 1 Putte Immo Vercammen uit Putte heeft deze week de kaap gerond van 10.000 flesjes alcoholgel gratis verdeeld via de lokale handelaars.

Bestuurder Steven Van den Eynde startte zijn actie drie weken geleden. Hij ging weer even door het leven onder zijn scoutsnaam Vrolijke Stern en zette zich achter zijn jeugdbelofte: elke dag een goede daad verrichten. Onder meer met de morele steun van BV’s als ex-Miss Belgian Beauty Cynthia Reekmans en Romeo Chris Van Tongelen verdeelde hij duizenden flesjes alcoholgel in Putte en de omliggende gemeenten.

Van den Eynde hoopt dat het lage aantal besmettingen in zijn gemeente mede de danken is aan zijn actie. Op 11 mei ruilt hij zijn scoutskleren opnieuw in voor een hemd en geklede broek. “Maar tot minstens eind 2020 zal ons team de helft van haar tijd, kennis en inzichten gratis ter beschikking stellen aan iedereen met vragen rond residentieel vastgoed”, belooft hij.