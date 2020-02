Housefeestje Karousel in Klein Boom is aan vierde editie toe: “Geen internationale dj meer, wél meer beleving” Antoon Verbeeck

28 februari 2020

16u57 0 Putte In Gemeenschapscentrum Klein Boom in Putte vindt op zaterdag 7 maart de vierde editie van het housefeestje Karousel plaats. Organisaties Prayground uit Putte en het Keerbergse Full House Concepts schotelen een dansfeest met vier dj’s in een aangeklede setting voor, en kozen er bewust voor om geen internationale act te boeken. “Zowel vanuit ecologisch als financieel standpunt is het onverantwoord om nog een internationale dj uit te nodigen voor dergelijke evenementen”, klinkt het.

“Net zoals bij de drie vorige edities spelen we in op de beleving en wordt er in een gepast decor gefeest. Zo voorzien we dit jaar een door doeken afgebakende dansvloer met bijhorende lichtshow, om een volwaardig circustenteffect te krijgen. Voor het muzikale luik rekenen we op lokale helden BERXZ, Bathouse en Delivery Guy en de Nederlanders van Kapibara”, vertelt medeorganisator Matthias Vrancken van Full House Concepts. “We kiezen er bewust voor om dit jaar geen grote internationale dj te boeken. We merken dat ons publiek voornamelijk komt om te feesten en zich te amuseren, en dat dat niet per se op de muziek van een bekende dj moet zijn. Bovendien vinden we het ecologisch niet meer verantwoord om een internationale dj uit te nodigen. De nieuwe wettelijke verplichtingen, zoals de wisselbekers, zorgen er ook voor dat we als organisatoren de mensen meer en meer moeten sensibiliseren.”

Meer decoraties

Ook vanuit financieel standpunt is het aantrekkelijker om minder uit te geven aan één bekende dj. “Als organisatie zien we ieder jaar de kosten stijgen, denk maar aan de veiligheid, drank- en huurprijzen. Dit terwijl we de inkomsten zien dalen. Er staat deze keer misschien dan wel geen internationale naam op de affiche, dat neemt niet weg dat de kwaliteit er niet zal zijn. We trekken dit jaar meer dan vorige edities de kaart van de sfeer en beleving en pakken uit met een groter podium, een lichtshow, een betere service en meer decoraties.” Een ticket voor Karousel kost tien euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. De laatste edities lokten telkens zo’n 700 feestgangers naar Klein Boom. Meer info via deze link.