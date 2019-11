Honden gered uit achterbouwbrandje Wannes Vansina

10 november 2019

Het heeft zaterdag in de namiddag gebrand in een achterbouw van een villa in de Plasstraat in Putte. Het vuur ontstond vermoedelijk ten gevolge van een elektrisch defect. “We hadden het vuur snel onder controle. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot een werkbank en wat werkgerij. Gelukkig was het geen houten gebouw”, zegt luitenant Rudy Nuyens. De achterbouw diende ook als onderkomen voor drie honden, maar zij konden eerder al worden gered door de bewoners.