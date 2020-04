Hilda en Gustaaf kunnen zeventigste huwelijksverjaardag niet met familie vieren door coronacrisis: “Dan maar felicitaties via Het Laatste Nieuws” Kristof De Cnodder

15 april 2020

04u00 0 Putte 15 april 2020 is een bijzondere dag voor Hilda Corluy en Gustaaf Witters (allebei 91) uit Putte. Het kranige echtpaar is dan namelijk exact zeventig jaar getrouwd. “Een groot feest zit er door de coronamaatregelen jammer genoeg niet in”, zegt de familie. “Bij wijze van verrassing willen we moemoe en vava nu dan maar proficiat wensen via Het Laatste Nieuws.”

Een platina huwelijk: het is en blijft een niet-alledaags fenomeen. Voormalig gemeenteraadslid Hilda Corluy en ex-bouwvakker Gustaaf Witters wilden die mijlpaal graag vieren met hun zes kinderen, elf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen, maar het coronavirus steekt stokken in de wielen.

“Normaal was er twee weken geleden een feest voor 55 man in zaal De Wildeman in Putte”, laat de familie Witters weten. “Moemoe en vava keken daar al lang naar uit. Het was dan ook een grote teleurstelling toen bleek dat de festiviteiten niet konden doorgaan. Ter compensatie hebben we de voorbije dagen een paar kleine dingen gedaan om moemoe en vava in de bloemetjes te zetten. Zo gingen enkele familieleden zingen aan het raam van hun huis en hingen we een groot spandoek met gelukwensen op in hun tuin. Als klap op de vuurpijl willen we hen nu verrassen door proficiat te zeggen in Het Laatste Nieuws. Die krant lezen moemoe en vava elke dag.”

Coronasymptomen

Ook op 15 april zelf mogen Hilda en Gustaaf nog wat bezoek van familieleden verwachten. Het zal dan wel bij zwaaien aan het raam blijven, of hoogstens een kort babbeltje op de nodige afstand. “Met het coronavirus in het achterhoofd zijn we allemaal heel voorzichtig”, klinkt het bij de kroost van de jubilarissen. “We vrezen trouwens dat vava het virus wel eens te pakken zou kunnen hebben. Hij loopt al een tijdje koortsig rond en voelt zich niet zo goed. Hopelijk komt hij er toch weer bovenop. Een paar weken geleden vertoonde moemoe gelijkaardige symptomen, maar zij lijkt intussen aan de beterhand. Gelukkig hebben ze allebei een sterk gestel. Het feit dat ze op hun 91ste nog zelfstandig thuis wonen, toont aan dat hun algemene gezondheidstoestand eigenlijk vrij goed was. We duimen dat ze ook na hun huwelijksverjaardag nog een tijdje van elkaars aanwezigheid mogen genieten.”