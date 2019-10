Het Broodhuys organiseert eerste Broodfestival: “Ode aan ambacht van het brood bakken” Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

15u25 0 Putte Bakkerij Het Broodhuys organiseert komend weekend een eerste editie van het Broodfestival. Bezoekers krijgen er verschillende broodsoorten te proeven en ontvangen tips over hoe ze hun brood kunnen beleggen. “Brood werd jarenlang afgeschilderd als een dikmaker, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat het wel degelijk zijn voedingswaarde heeft. Tijd om brood opnieuw in een positief daglicht te zetten”, klinkt het bij Het Broodhuys.

Het Broodfestival is gebaseerd op een oude Franse traditie. Elk jaar wordt in Frankrijk rond de naamdag van Saint-Honoré (patroonheilige van de bakkers) in mei het ‘Fête du Pain’ georganiseerd. Gedurende een week wordt er extra aandacht besteed aan de verschillende broodsoorten. In Beerzel houden ze het echter op één weekend. “Het idee van een eerste Broodfestival komt overgewaaid uit Frankrijk, maar komt deels ook voort uit een tendens. Het brood is namelijk aan een comeback begonnen. In de eerste jaarhelft van 2019 is het broodverbruik in België opnieuw gestegen”, zegt zaakvoerder van Het Broodhuys Bert Van Rompay.

Dikmaker

“Jarenlang werd brood gedemoniseerd door de koolhydraatarme diëten. Ook de glutenvrije trend deelde een paar rake klappen uit. Brood werd afgeschilderd als een dikmaker, maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat het wel degelijk zijn voedingswaarde heeft. Meer zelfs: het is een modelproduct aan het worden, want het is verkrijgbaar in uiteenlopende varianten: van biologisch en veganistisch tot vezelrijk. Met het Broodfestival willen we het product brood opnieuw in een positief daglicht plaatsen én een ode brengen aan de ambacht dat brood bakken nog steeds is. Het vakmanschap en de tradities die er zijn in de bakkerswereld moeten gekoesterd worden, zeker in deze tijden waar industriële bakkerijen steeds vaker de kop opsteken.”

Degustatie

“Ons team van Het Broodhuys Beerzel staat klaar om bezoekers van het Broodfestival het uitgebreid broodassortiment te helpen ontdekken. Je kan onze broden proeven en we geven je creatieve tips om de diverse broodsneden verrassend en attractief te beleggen met exclusieve, ambachtelijke charcuterie en confituren uit het Belgisch assortiment. Tijdens het Broodfestival zullen er ook andere ambachtelijke Vlaamse producten te proeven zijn, waaronder bier van ‘t Hofbrouwerijke uit Beerzel en de schuimwijn van Meerdael uit Oud-Heverlee. Naast brood, stellen we uit ons eigen gamma onder andere ook onze speculaas voor. Let wel: het gaat om een degustatie. Het is geen buffet a volonté”, lacht Van Rompay.

Broodkrant

Speciaal voor het Broodfestival bracht Het Broodhuys een krantje uit. “Deze werd gepost in 7.500 brievenbussen. Ooit hebben we tijdens Open Bedrijvendag hier duizenden mensen over de vloer gekregen. Of we ook die aantallen zullen halen tijdens het Broodfestival valt af te wachten. Iedereen is alvast welkom om een kijkje te komen nemen en om te proeven uiteraard. En wie weet wordt dit Broodfestival wel een twee- of driejaarlijkse traditie in Beerzel.”

Het Broodfestival is zowel op zaterdag als zondag geopend van 9 tot 16 uur in Het Broodhuys, Hoogstraat 72 in Beerzel. Toegang is gratis.